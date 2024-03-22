أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي

على غرار الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يتقاضى النجوم في الدوري الفرنسي رواتب شهرية ضخمة تضاهي تلك التي يحصل عليها نظراؤهم في الدوريات الإيطالية والألمانية والإنجليزية والإسبانية.

ويسيطر باريس سان جيرمان على المركز الأول بقائمة هؤلاء اللاعبين الذين يتقاضون أعلى الأجور في البطولة الفرنسية.

بينما يحتل المركز الـ11 في هذه القائمة كل من قائد فريق موناكو وسام بن يدر، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هداف مرسيليا، براتب شهري يصل إلى 650 ألف يورو.

ويعد هداف فريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابي الأعلى أجرا على الإطلاق بمرتب شهري يصل إلى 6 ملايين يورو.

فيما يلي اللاعبون العشرة الأعلى أجرا شهريا في الليغا حسب "ليكيب" الفرنسية المتخصصة:

10- الفرنسي نوردي موكييلي (سان جيرمان): 700 ألف يورو.

9- المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان): 738.600 يورو.

8- راندال كولو مواني (سان جيرمان): 750 ألف يورو.

7- الإسباني ماركو أسينسيو (سان جيرمان): 831 ألف يورو.

6- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان): 849.500 يورو.

5- السلوفاكي ميلان شكرينيار (سان جيرمان): مليون و100 ألف يورو.

4- الفرنسي لوكاس هيرنانديز (سان جيرمان): مليون و110 آلاف يورو.

3- البرازيلي ماركينيوس (سان جيرمان): مليون و120 ألف يورو.

2- الفرنسي عثمان ديمبيلي (سان جيرمان): مليون و120 ألف يورو.

1- الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان): 6 ملايين يورو.