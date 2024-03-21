8 لاعبين مرشحون لخلافة محمد صلاح في ليفربول

سيحتاج ليفربول الإنجليزي إلى البحث عن بدائل محتملة للنجم محمد صلاح وسط التكهنات المستمرة باحتمال مغادرة الدولي المصري الذي يمتد عقده حتى صيف 2025.

وحاولت أندية الدوري السعودي للمحترفين، وبالتحديد الاتحاد، إبعاد صلاح عن "ميرسيسايد" في فترتي الانتقالات الأخيرتين، ومن المتوقع أن تختبر عزيمة ليفربول مرة أخرى هذا الصيف.

ولا يعد تعويض صلاح أمرا هينا في ظل المستويات والإنجازات التي يحققها لـ "الريدز" إلا إن ثمة لاعبين يمتلكون المهارات اللازمة لملء الشاغر.

ويقع على عاتق المدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز اتخاذ قرار مهم بشأن مستقبل صلاح في آنفيلد، ومن المقرر أن يضع هيوز الخطط وقائمة مختصرة من الأهداف عندما يبدأ وظيفته بصفة رسمية.

وهذه قائمة من 8 لاعبين يمكن لليفربول التعاقد معهم ليحلوا محل صلاح.

8-البرازيلي رافينيا: برشلونة الإسباني.

7-البلجيكي يوهان باكايوكو: آيندهوفن الهولندي.

6-الفرنسي مايكل أوليز: كريستال بالاس الإنجليزي.

5-الإنجليزي جارود بوين: وست هام الإنجليزي.

4-الكاميروني بريان مبيومو: برينتفورد الإنجليزي.

3-الألماني كريم أديمي: بوروسيا دورتموند الألماني.

2-الألماني ليروي ساني: بايرن ميونخ الألماني.

1-الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا: نابولي الإيطالي.