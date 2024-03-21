مصر تواجه إسبانيا والمغرب يصطدم بالأرجنتين في أولمبياد باريس

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع مصر في مواجهة صعبة أمام إسبانيا، بينما سيواجه المغرب نظيره الأرجنتين.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان إضافة إلى وصيف بطل كأس آسيا تحت 23 عاما التي تقام مطلع مايو/أيار المقبل.

في حين يلعب المغرب في المجموعة الثانية التي تضم كلا من الأرجنتين وأوكرانيا وصاحب المركز الثالث في بطولة آسيا.

ويشارك في المنافسات 16 منتخبا، تم توزيعها خلال القرعة على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ من دور الثمانية.

ويمثل منتخبا المغرب ومصر الكرة العربية في المنافسات حتى الآن، بعدما توج منتخب (أسود الأطلس) بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت بالمغرب الصيف الماضي، عقب فوزه 2-1 على نظيره المصري في المباراة النهائية.

LES JEUX SONT FAITS ! ✅

Voici les groupes du tournoi olympique de football masculin qui se déroulera du 24 juillet au 9 août 💥 Qui sortira du groupe ? Qui peut être la surprise ? Qui est favori ?

Maintenant faîtes vos Jeux 🤩#Paris2024 pic.twitter.com/GpHc9EGwwV — Paris 2024 (@Paris2024) March 20, 2024

ويخوض المنتخب المصري منافسات كرة القدم بالأولمبياد للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي، علما بأن أبرز إنجازاته كانت الحصول على المركز الرابع في أولمبياد 1928 و1964.

أما المنتخب المغربي، فيشارك في منافسات كرة القدم بالأولمبياد للمرة الثامنة، حيث كان أبرز إنجازاته الحصول على المركز الثامن بأولمبياد 1972.

وربما يشارك المزيد من المنتخبات العربية في الدورة الأولمبية، في ظل حضور منتخبات قطر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت في أمم آسيا تحت 23 عاما، حيث تمتلك حظوظا لقطع تذكرة الصعود لأولمبياد باريس.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل في أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية للأولمبياد مباشرة، فيما يتعين على صاحب المركز الرابع خوض الملحق الآسيوي/الأفريقي ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لتحديد آخر المنتخبات الصاعدة للأولمبياد.

وفيما يلي مجموعات منافسة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024:

المجموعة الأولى: فرنسا، الولايات المتحدة، الفريق المتأهل من ملحق الاتحاد الدولي (الفيفا)- نيوزيلندا.

فرنسا، الولايات المتحدة، الفريق المتأهل من ملحق الاتحاد الدولي (الفيفا)- نيوزيلندا. المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، صاحب المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عاما، أوكرانيا.

الأرجنتين، المغرب، صاحب المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عاما، أوكرانيا. المجموعة الثالثة: وصيف بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

وصيف بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان. المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، باراغواي – مالي- إسرائيل.

وتجرى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس في الفترة من 24 يوليو/تموز حتى 9 أغسطس/آب من العام الجاري في مدن باريس ومارسيليا وسانت إتيان وليون ونانت ونيس وبوردو.