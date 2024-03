في المواسم السابقة، كانت نسبة تحويل ركلات الجزاء في الدوريات الـ5 الكبرى تبلغ نحو 78%، لكنها قفزت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 92%، وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، تصدى روبرت سانشيز حارس مرمى تشلسي لركلة جزاء من برونو فرنانديز، منهيًا سلسلة بدأت منذ مايو 2021، وانتهت بتسجيل 32 ركلة جزاء ناجحة على التوالي، بحسب إحصائية لشركة "أوبتا".

وبالتزامن مع تلك الظاهرة، كانت هناك ظاهرة أخرى، تكمن في زيادة عدد منفذي ضربات الجزاء بالقدم اليسرى، فمن بين 48 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، نفذت 23 ركلة جزاء بالقدم اليسرى، وهو رقم أكبر بالفعل من الـ26 موسمًا السابقين، وأيضًا بحسب إحصائية نشرها موقع "ذي أثليتيك"، اتضح أن 47.9% من ركلات الجزاء منذ موسم 2019-2020 نفذت بواسطة لاعبين عُسْر أي يلعبون بالقدم اليسرى، حيث سجلت بنسبة 84.7%، أي أعلى بأكثر من 5% من اللاعبين الذين يستخدمون القدم اليمنى، فهل هناك علاقة بين الظاهرتين؟.

في أفضل الأحوال، يمكن أن تكون الإجابة نعم، هناك علاقة وطيدة بين الظاهرتين، ففي دراسة أجريت عام 1996 على لاعبي الدوري الإنجليزي، حول مدى صحة توقعات الحارس في ركلات الجزاء، اتضح أن الحراس يتوقعون مسار الكرة المسددة بالقدم اليمنى أفضل بكثير من الكرة المسددة بالقدم اليسرى، كما تم التصديق على هذه النتيجة أيضًا من خلال المقابلات التي أجريت مع عدد من حراس المرمى، الذين لاحظوا "صعوبة في إدراك الإشارات".

بالطبع يمكن انتقاد هذه الدراسة لأنها قديمة نسبية، كما أنها ليست بحثًا معاصرًا يشتمل على التغييرات الجديدة في اللعبة، ولكن هذه الصعوبات تحدَّثّ عنها أيضًا مات بيزدروفسكي، خبير حراسة المرمى في ذي أثليتيك، قائلا "لا أعرف ما هو السر، ولكن اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى الذين لعبت ضدهم كراتهم دائمًا ما تكون صعبة للغاية، ربما تكون هذه هي الطريقة التي يتحكمون بها بالكرة، والطريقة التي يلعبون بها تسديداتهم تختلف قليلا عن التسديد بالقدم اليمنى".

وما جسد ذلك جليًا هي إحصائية نشرها "ذي أثليتيك" أيضًا، تبين خلالها أن المسددين بالقدم اليمنى كانوا أكثر قابلية للتوقع -بغض النظر عن نتيجة التسديدة-، فمنذ بداية موسم 2021-2022، بنسبة 41% في مقابل 30% فقط من التسديدات بالقدم اليسرى، وتبدو هذه العينة كبيرة بما فيه الكفاية للدراسة والتفنيد، خاصة وأنها تشمل القوانين الجديدة، مع استبعاد المباريات المغلقة، بدون جمهور، نتيجة جائحة كورونا.

وفي حين أن المسددين بالقدم اليمنى يهدرون هم وأصحاب القدم اليسرى بمعدلات متطابقة تقريبًا تقدر بـ6.1% لأصحاب القدم اليمنى و6.5% لأصحاب القدم اليسرى، إلا إن الفارق الحقيقي لا يزال متواجدًا في معدلات التصدي: حيث يتصدى حراس المرمى لـ14.4% من ركلات الجزاء بالقدم اليمنى، و8.7% فقط من الركلات بالقدم اليسرى، أي أن الحراس لا يستطيعون التصدي للكرات المسددة بالقدم اليسرى، ولذلك، فمن الممكن أن يكون أصحاب القدم اليسرى هم الأفضل في تنفيذ ركلات الجزاء، وبالتالي عندما تزداد نسبتهم في الدوري، فإن نسبة التسجيل تزداد تلقائيًا.

إذن فهناك علاقة سببية بين زيادة عدد المسددين بالقدم اليسرى، وبين زيادة نسبة التسجيل، حتى وإن كانت عبارةً عن خيط خفيف يربط عددًا من المداخيل، ولا يؤثر في السياق وحده دون النظر إلى باقي المتغيرات، مثل التغيير في القانون، قبل بداية موسم 2019-20، حيث طُلب من حارس المرمى أن يضع قدمًا واحدة، على الأقل، على خط المرمى قبل التسديد، وهو ما يمنع الحراس من القفز للأمام بشكل سريع، ويعيق سرعة وصولهم للكرة.

ورغم أن هذا التغيير قد أثر أيضًا بالإيجاب على نسبة التسجيل، ولكنه يظل تأثيرًا بلا دلالات إحصائية تدعمه، وبالتالي فلن نجد سببًا واضحا له إحصائيات مدعمة إلا السبب المتعلق باللاعبين العسر، وهنا قد يظهر سؤال مختلف: ما هو السبب الحقيقي لاختلاف نسبة التسجيل بين اللاعب الأعسر ونظيره الذي يلعب بالقدم اليمنى؟، رغم أن التعقيد في كرة القدم قد وصل إلى آفاق غير مسبوقة، يصبح خلالها سبب كهذا بسيطًا ويسهل تداركه.

The penalty shootout in football is the essence of performing under pressure. I spent 5 years of my life studying the Psychology of this event. Here's what I learned, which can also help understanding it in the current Euros/Copa America. Thread based on 10 of our studies. (1/13) pic.twitter.com/Yyt53VN00g

— Geir Jordet (@GeirJordet) July 6, 2021