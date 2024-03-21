ريتشارليسون: العلاج النفسي أنقذ حياتي وعلى اللاعبين طلبه

قال البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام، إن على اللاعبين طلب المساعدة في حال واجهوا مشاكل أو اضطرابات نفسية، وتحدث عن كيف ساعده العلاج في استعادة مستواه بعد فترة من الغياب عن التهديف.

وعانى الدولي البرازيلي من تذبذب في المستوى خلال مباريات البرازيل المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر/أيلول الماضي، كما أنه لم يساعد "السبيرز" في هز الشباك، وبعد عودته من إصابة تعرض لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل ريتشارليسون 9 أهداف في 10 مباريات بالدوري الممتاز ليساهم في تحسين ترتيب توتنهام في جدول المسابقة.

وقال ريتشارليسون (26 عاما) -في مقابلة صحفية- "نعلم نظرة الناس عندما يقال إن شخصا يبحث عن علاج نفسي، والحمد لله أنني لم أعد متعصبا بشأن هذا الأمر أو لدي نظرة سلبية تجاهه".

وأضاف "كلاعب في المنتخب الوطني، أقول للناس: اطلبوا المساعدة، أتحدث عنها لأنها أنقذت حياتي، لأنني كنت في الحضيض، اللاعبون وحدهم يعرفون مقدار الضغط الذي نتعرض له، ليس فقط على أرضية الملعب ولكن أيضا خارجها".

وختم "عدت لمساعدة فريقي في الدوري الإنجليزي، قبل بضعة أشهر عندما لم استدعا للمنتخب الوطني قلت لنفسي حينها إنني سأعود، لقد عملت بجد خلال تلك الأيام، أنا سعيد، وتمكنت من تغييرالأمور".

ويستعد النجم البرازيلي لخوض مباراته الدولية الـ50 مع منتخب بلاده، عندما يواجه إنجلترا وديا السبت المقبل.