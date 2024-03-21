التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.. الأردن يقسو على باكستان وأستراليا تهزم لبنان

قاد مهاجم مونبلييه الفرنسي موسى التعمري منتخب الأردن إلى فوزه الأول في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بتسجيله ثنائية خلال انتصاره السهل اليوم الخميس على مضيفه باكستان بثلاثية نظيفة.

وكان منتخب الأردن حقق بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة أفضل نتيجة بتاريخه في كأس آسيا عندما حل وصيفا لقطر المضيفة مطلع السنة، لكنه لم يتأهل إلى كأس العالم وكان أقرب مشوار له في تصفيات 2014 عندما خسر ملحقا عالميا أمام أوروغواي.

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منتخب الأردن يتقدم 1-0 على باكستان عن طريق موسى التعمري في الدقيقة الثانية#التصفيات_الآسيوية_المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#قنوات_الكاس pic.twitter.com/Mrl00z2y31 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 21, 2024

قبلها، كانت انطلاقته مخيبة في التصفيات بخسارة على أرضه أمام السعودية بهدفين دون رد، وتعادل على أرض طاجيكستان 1-1 ضمن المجموعة السابعة.

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منتخب الأردن يتقدم 2-0 على باكستان عن طريق علي علوان من ركلة جزاء#التصفيات_الآسيوية_المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/LaLnGXFafG — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 21, 2024

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منتخب الأردن يتقدم 3-0 على باكستان عن طريق موسى التعمري في الدقيقة 86#التصفيات_الآسيوية_المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/SjRAIqmGOo — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 21, 2024

وسجل التعمري (2، 86) وعلي علوان (9 من ركلة جزاء) أهداف الأردن، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع طاجيكستان التي تلعب في وقت لاحق مع مضيفتها السعودية المتصدرة (6).

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين الثلاثاء المقبل على ملعب عمّان الدولي.

وهذا الفوز التاسع في 9 مواجهات للأردن على باكستان منذ مباراتهما الأولى في 1988.

وأقيمت المباراة في فترة الظهيرة وخلال ساعات الصوم، لعدم وجود الأضواء الكاشفة التي تلبي المعايير الدولية في ملعب "جناح سبورت" في إسلام آباد.

خسارة لبنان

وفي المجموعة التاسعة، تلقى منتخب لبنان خسارة قاسية أمام مضيفه الأسترالي بهدفين دون رد سجلهما كيانو باكوس وكي روليس.

وبهذه النتيجة، عزز منتخب "الكنغر" صدارته للمجموعة التاسعة بـ9 نقاط، فيما يحتل منتخب "الأرز" المركز الثاني بنقطتين فقط، بفارق نقطة واحدة عن منتخبي فلسطين وبنغلاديش اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علما أن آسيا تتمثل بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.