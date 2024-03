البرازيلي روبينيو يقترب من السجن 9 سنوات

يواجه النجم السابق لمانشستر سيتي وريال مدريد وميلان البرازيلي روبينيو عقوبة السجن 9 سنوات بعد إدانته بتهمة الاغتصاب الجماعي في إيطاليا عام 2017، بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا بالبرازيل.

وأفادت تقارير أن الدولي البرازيلي السابق سيقضي العقوبة بتهمة الاغتصاب الجماعي في وطنه بعد إدانته في إيطاليا عام 2017.

وأعلنت محكمة العدل العليا في البرازيل الحكم التاريخي أمس الأربعاء، بعد أن طلبت السلطات الإيطالية تسليم الرجل البالغ من العمر 40 عاما عام 2022.

وكان اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، واسمه الحقيقي روبسون دي سوزا، أحد ستة رجال أدينوا بالاعتداء على امرأة ألبانية في ملهى ليلي إيطالي في يناير/كانون الثاني 2013.

Former Brazilian forward Robinho will serve a nine-year prison sentence, a court in Brazil ruled.

— Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) March 21, 2024