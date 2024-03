التنافس الثلاثي على لقب البريميرليغ يضع الاتحاد الإنجليزي في ورطة

يواجه الاتحاد الإنجليزي وضعا غير مسبوق بخصوص الملعب الذي سيضع فيه الكأس في ظل التنافس المحموم بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليغ الذي قد لا يحسم حتى اليوم الأخير.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، متساويا مع ليفربول ولكنه يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، في حين يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب خلفهما بفارق نقطة واحدة فقط.

وسيجد الاتحاد الإنجليزي نفسه مجبرا على توفير 3 نسخ من كأس الدوري، إذا استمر التنافس بين الثلاثي على المركز الأول حتى الجولة الأخيرة.

ومنذ عام 1992، تنافس فريقان على الصدارة حتى اليوم الأخير في 9 مناسبات، كان آخرها بين ليفربول ومانشستر سيتي قبل عامين.

وفي حال تكرر السيناريو سيتأجل التتويج حتى يوم الأحد 19 مايو/أيار، لتحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلعب الفرق الثلاثة على أرضها، حيث يواجه أرسنال إيفرتون، ويستضيف ليفربول ولفرهامبتون، وسيلعب السيتي مع ويستهام.

