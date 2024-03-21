شاهد.. أكثر 12 لاعبا تسجيلا للأهداف من الركلات الحرة في كرة القدم

يتميز عديد من نجوم كرة القدم بمهارة تسجيل الأهداف من الركلات الحرة المباشرة، حتى أصبح البعض يعدها مثل ضربات الجزاء بالنسبة إليهم.

ويعد التسجيل من ركلة حرة مباشرة أحد أصعب المهارات في كرة القدم، لأنها تتطلب الجمع بين القوة والدقة، وتصويب الكرة بعيدا عن الحائط الدفاعي وزاوية حارس المرمى.

ورغم هذه الصعوبة، فإن قلة من اللاعبين يتمتعون بموهبة التسديد الدقيق والذكاء الذي يمكنهم من تنويع التسديدات بين الركلات القوية والموجهة (المركونة) لزاوية محددة من فوق الحائط البشري يصعب على الحارس الوصول إليها.

وعندما نتحدث عن أبرز الهدافين من الركلات الحرة المباشرة يتبادر إلى الأذهان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، لكن على الرغم من موهبتهم، فإنهم ليسوا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من الركلات الحرة تاريخ كرة القدم.

ويهيمن البرازيليون على التسجيل من الركلات الحرة، لدرجة أنهم يحتلون نصف القائمة التي تضم 12 نجما اعتزلوا جميعا، باستثناء النجمين ميسي ورونالدو فقط، ومنهم من رحل عن عالمنا.

والغريب أن القائمة تضم حارسا برازيليا نجح في تسجيل 59 هدفا من الركلات الحرة، متفوقا على كثير من نجوم الكرة البارزين في العالم.

وفي ما يلي قائمة هؤلاء النجوم مرتبة حسب عدد الأهداف التي سجلوها من الركلات الحرة:

البرازيلي جونينيو برنامبوكانو 77 هدفا

البرازيلي بيليه 70 هدفا

الأرجنتيني فيكتور ليجروتاجيلي 66 هدفا

البرازيلي رونالدينيو 66 هدفا

الإنجليزي ديفيد بيكهام 65 هدفا

الأرجنتيني ليونيل ميسي 65 هدفا

الأرجنتيني دييغو مارادونا 62 هدفا

البرازيلي زيكو 62 هدفا

البرتغالي كريستيانو رونالدو 61 هدفا

الهولندي رونالد كومان 60 هدفا

البرازيلي مارسيلينيو كاريوكا 59 هدفا