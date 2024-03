موسكو تهاجم اللجنة الأولمبية الدولية قبل أشهر من انطلاق أولمبياد باريس

انتقدت روسيا بشدة قرار اللجنة الأولمبية الدولية منع رياضييها من المشاركة في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 في يوليو/تموز المقبل ووصفته بأنه انتهاك لمبادئ الألعاب.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ديمتري بيسكوف "ينسف هذا بالطبع فكرة الأولمبياد برمتها، وينتهك مصالح الرياضيين الأولمبيين. بالطبع، هذا يتعارض تماما مع أيديولوجية الحركة الأولمبية بأكملها، ولا يرسم صورة جيدة للجنة الأولمبية الدولية".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء إن رياضيي روسيا وروسيا البيضاء لن يشاركوا في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وسيتنافس الرياضيون المتأهلون للأولمبياد والمنتمون للدولتين كرياضيين مستقلين بدون أعلامهم وأناشيدهم الوطنية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.

ولن يقام حفل افتتاح أولمبياد باريس في ملعب، لكنه سينظم على نهر السين مع قوارب للفرق تمر أمام ما يقدر بنحو 300 ألف متفرج.

