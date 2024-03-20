لي يعتذر رسميا في كوريا الجنوبية بعد شجاره مع سون بكأس آسيا

قدم "لي كانغ إن" لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اعتذارا رسميا في سول اليوم الأربعاء بسبب دوره في الشجار الذي حدث مع "سون هيونغ مين" قائد المنتخب خلال كأس آسيا مع استعداد بلاده لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانحنى "لي" ليقدم اعتذارا علنيا رسميا على ملعب سول بعد استدعائه لتشكيلة كوريا الجنوبية التي ستخوض مباراتين داخل وخارج أرضها أمام تايلند في تصفيات كأس العالم.

وتعرض سون لخلع في أحد أصابعه أثناء عراك حدث بين زملائه عشية مباراة الفريق في الدور قبل النهائي، وتلقى "لي" انتقادات لاذعة في كوريا الجنوبية التي يظل سون مهاجم توتنهام الإنجليزي أكثر لاعبيها شهرة.

وخسرت كوريا الجنوبية مباراة قبل النهائي أمام الأردن، وهي النتيجة التي مددت انتظار البلاد الذي استمر 64 عاما لتحقيق اللقب الآسيوي، وهو ما أدى لإقالة المدرب الألماني يورغن كلينسمان من تدريب المنتخب.

وقال "لي" لوسائل إعلام كورية اليوم: "تلقيت الكثير من الحب والدعم من الجماهير خلال كأس آسيا، لكني لم أرد لها الجميل وخيبت آمالها".

وأضاف: "الانتقادات من الجميع ستساعدني في مسيرتي. سأحاول جاهدا لأصبح شخصا أفضل ولاعب كرة قدم أفضل".

وأبلغ سون مؤتمرا صحفيا في وقت سابق من اليوم أن "لي" قدم "اعتذارا من القلب" خلال عشاء الفريق مساء الثلاثاء وأن الفريق بالكامل قبله.

وقال سون: "الاعتذار يتطلب شجاعة، و"كانغ إن" وقف أمام الجميع وقدم اعتذاره بإخلاص. أعتقد أن ذلك قرّب الجميع حقا من بعضهم البعض.

وأضاف: "الأجواء في الغرفة ليست سيئة، أعتقد أنكم لن تضطروا للكتابة عن إصبعي بعد الآن".