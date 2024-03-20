كيف تؤثر الهيئة التنظيمية الجديدة على كرة القدم الإنجليزية؟

اقترب مشروع تشكيل هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم في إنجلترا خطوة جديدة -اليوم الثلاثاء- من أن يصبح واقعا، إذ تم تقديم مشروع قانون حوكمة كرة القدم أمام البرلمان.

وأثنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على المشروع واصفا الأمر بأنه "لحظة تاريخية" للعبة، ولكن ما الذي سيتغير تحديدا عند صدور القانون؟.

ماذا سيكون دور الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم؟

ستكون لدى الهيئة الصلاحيات لتشغيل برنامج التراخيص للدرجات الـ5 الأولى في كرة القدم الإنجليزية اعتبارا من الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى دوري الدرجة الخامسة.

وستمنح التراخيص للأندية بشرط الإيفاء بالمتطلبات فيما يتعلق بالاستقرار المالي والوضع المناسب للملاك وانخراط المشجعين وحماية تراث الأندية بما في ذلك الشعارات والألوان والاستادات.

وكذلك سيكون للهيئة صلاحيات داعمة تسمح لها بفرض اتفاقيات بين الدوري الممتاز ورابطة كرة القدم حول توزيع الأموال في حال عدم توصل الطرفين لاتفاق.

وسيتم أيضا منع الأندية من المشاركة في دوريات "مغلقة" مثل دوري السوبر الأوروبي المقترح.

لماذا هناك حاجة لتشكيل الهيئة؟

رغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعد الأفضل في أوروبا، إذ تحظى الأندية بعائدات مذهلة من البث التلفزيوني، فإن الصورة خلف ذلك تبدو أقل بريقا.

فمنذ إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، كانت هناك 61 حالة لخضوع أندية للحراسة كما انهارت أندية مثل بيري وماكلسفيلد تاون.

وعندما أعلنت 6 من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021 مشاركتها في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، قبل أن تتراجع سريعا، دفع ذلك إلى ضرورة إجراء مراجعة لإدارة كرة القدم للرجال، وذلك بدافع من الجماهير.

هل سيكون للهيئة سلطة؟

يتم تعريف الهيئة التنظيمية المستقلة بأنها جهة تنظيمية لها دور دفاعي في المقام الأول وستعمل بانسجام مع سلطات كرة القدم ولن تتدخل في القوانين الرياضية.

ومع ذلك، فإنه في حال وجود قضايا عاجلة أو حالات عدم امتثال حرجة، يمكن للهيئة التدخل بشكل مباشر.

سيكون للهيئة صلاحية فرض عقوبات مالية على الأندية تصل بحد أقصى إلى 10 في المئة من عائداتها السنوية لكن لن يكون بإمكانها فرض عقوبات رياضية مثل خصم النقاط أو حظر قيد اللاعبين.

وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن معاقبة النادي بسحب رخصته مما لا يمكنه من المشاركة في بطولات.

هل ستحمي الهيئة مصالح الجماهير؟

لطالما اشتكت جماهير الأندية الإنجليزية من تجاهلها من جانب ملاك الفرق في عمليات اتخاذ القرار، رغم أنها تكون المتضررة عند إدارة الأندية بشكل سيئ.

وستجعل الهيئة التنظيمية مشاركة الجماهير أمرا إلزاميا من أجل الحصول على الرخصة، إذ ستطالب الأندية بالتشاور بشكل منتظم مع مجموعات ممثلة للجماهير في قضايا مثل التوجه الإستراتيجي والأمور التشغيلية وتراث النادي.

ورغم أن رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا ترحب بتشكيل هيئة تنظيمية مستقلة، فلن تكون الأندية ملزمة بالتصرف وفقا لرؤية جماهيرها.

كيف ستسير الأمور مع الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يملك الدوري الإنجليزي الممتاز قواعده الخاصة فيما يتعلق بالربح والاستدامة المالية، والتي انتهكها إيفرتون ونوتنغهام فورست هذا الموسم ليتم معاقبتهما بخصم نقاط.

كذلك يمتلك الدوري الممتاز ميثاق ملاك الأندية الخاص به ويقدم ما يصفه بأنه تمويل رائد على مستوى العالم بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.04 مليار دولار) توزع على كل المستويات خلال الدورة الحالية ومدتها 3 أعوام.

ولم تحظ فكرة تنظيم المسابقة من قبل هيئة تنظيمية مستقلة مدعومة من الحكومة باستحسان، لكن رابطة الدوري الإنجليزي قالت إنها ستدرس مشروع قانون حوكمة كرة القدم وتعمل من كثب مع الحكومة والجهات المعنية.

متى سيدخل عمل الهيئة حيز التنفيذ؟

لم يتم وضع جدول زمني محدد رغم أن وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر قالت -اليوم الثلاثاء- إنه سيتم إصدار القانون قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي يتوقع أن تجرى في أواخر 2024.

ومثل كل مشروعات القوانين الجديدة، سيخضع مشروع قانون حوكمة كرة القدم للإجراءات البرلمانية في مجلس العموم ومجلس اللوردات قبل الحصول على المصادقة الملكية ليصبح قانونا.

وخلال هذه الفترة، ستجرى الأعمال الاستعدادية لضمان جاهزية الهيئة التنظيمية المستقلة للعمل في أقرب وقت ممكن.