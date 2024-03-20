فنربخشة يفكر في الانسحاب من الدوري التركي

قال نادي فنربخشة التركي إنه يفكر في الانسحاب من الدوري الممتاز، بعد تعرض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور، عقب فوزه عليه خارج الديار -الأحد الماضي- ضمن مباريات الجولة الـ30 من المسابقة.

واقتحم مشجعو أصحاب الأرض الملعب بعد صفارة النهاية، بينما كان لاعبو الفريق الضيف يحتفلون بالفوز (3-2) وأظهرت المشاهد المصورة أحد مشجعي طرابزون سبور يدخل الملعب ويتجه بسرعة نحو اللاعبين المحتفلين الذين قام بعضهم بالركض نحوه وضربه.

وسيعقد فنربخشة اجتماع جمعية عمومية طارئة في 2 أبريل/نيسان، بحسب بيان صادر عن مجلس إدارة النادي الاثنين الماضي.

وجاء -في البيان- أن "جدول الأعمال تضمن تقييم الإجراءات التي ستتخذ بعد الحادثة بما في ذلك انسحاب الفريق من الدوري الممتاز".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتبر أن "أعمال العنف التي شهدتها مباراة طرابزون سبور وفنربخشة غير مقبولة على الإطلاق، ولا مكان لها في مجتمع كرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف "سأكرر ما قلته في وقت سابق: يجب أن يتمتع جميع اللاعبين بالسلامة والحماية والأمان ليقدموا الأداء الذي يستمتع به الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وطالب رئيس الفيفا الجهات المسؤولة بضمان معيار الأمان والحماية، وضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف المروعة في طرابزون.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في الترتيب برصيد 79 نقطة من 30 مباراة بفارق نقطتين عن غلطة سراي، وبفارق 30 نقطة عن طرابزون سبور صاحب المركز الثالث.