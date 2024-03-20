غزارة تهديفية في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز

أدت أهداف متأخرة في المباريات إلى أكبر زيادة في معدل التهديف خلال موسم بدوري الأضواء الإنجليزي لكرة القدم منذ قرابة 100 عام؛ إذ تعرضت دفاعات أندية الدوري الممتاز لضربة موجعة.

ومع وصول الموسم إلى ذروته، يبلغ متوسط ​​الأهداف في المباراة الواحدة حاليا 3.24 أهداف مقابل 2.85 هدف الموسم الماضي، بزيادة قدرها 13.7% وهي أكبر قفزة منذ موسم 1925-1926 حين تم تعديل قاعدة التسلل لصالح اللاعبين المهاجمين.

ويكشف موقع الإحصائيات "سوكرستاتس دوت كوم" أن أكثر من 25% من الأهداف التي سجلت هذا الموسم جاءت بعد الدقيقة 76.

كما جاء الكثير من الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ وهو ما أصبح من الظواهر المثيرة لهذا الموسم.

وأكثر هدف سجل في الوقت القاتل هذا الموسم كان من ركلة جزاء، سجلها أولي مكبيرني في الدقيقة 103 لصالح شيفيلد يونايتد أمام وستهام يونايتد في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما تجاوز عدد من الأهداف الأخرى الدقيقة 100 من المباريات.

وكانت الفرق التي تحتل المراكز الموجودة في منتصف جدول البريميرليغ، الأنشط هجوميا والأكثر فعالية هذا الموسم.