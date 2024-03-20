ظاهرة "هوس ميسي" تضاعف القيمة السوقية لإنتر ميامي

أثبت الإنجليزي ديفيد بيكهام أن الاستثمار في نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) مشروع ذكي ومربح للغاية، حيث شهدت القيمة السوقية للنادي ارتفاعا صاروخيا في العام الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية -اليوم الأربعاء- أن قيمة النادي الأميركي السوقية في عهد الدولي الإنجليزي السابق شهدت زيادة بنسبة 74%، مقارنة بالعام السابق.

وتقدر القيمة السوقية لإنتر ميامي بحوالي 1.02 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف قيمة الفريق العام الماضي والبالغة 583 مليون دولار، مما يؤكد النجاح المالي الملحوظ الذي حققه بيكهام من خلال استثماره الذكي في كرة القدم الأميركية.

وشهد إنتر ميامي ارتفاعا ملحوظا في شعبيته محليا ودوليا وزيادة كبيرة في أرباحه الإجمالية، من خلال الظاهرة التي يطلق عليها "هوس ميسي" نسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب وجود أيقونات برشلونة السابقة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

وترك بيكهام، البالغ من العمر 48 عامًا، بصمة لا تمحى على ساحة كرة القدم الأميركية عند انتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي قادما من ريال مدريد في عام 2007.

وكجزء من انتقاله إلى الدوري الأميركي، وافق بيكهام على تخفيض كبير في راتبه من 21.2 مليون دولار إلى 6.9 ملايين دولار سنويا.

David Beckham's move to MLS is one of the best sports business deals ever: • Earned $255M over 5 years

• Purchased Inter Miami for $25M

• Inter Miami is valued at $600M And now they have Lionel Messi, which will push the club's valuation toward ~$1 billion. Incredible 🤯 pic.twitter.com/BthRt6E4f9 — Joe Pompliano (@JoePompliano) June 7, 2023

والأهم من ذلك، أن الصفقة تضمنت أيضًا بندًا يسمح لبيكهام بتأسيس فريق خاص به بعد التقاعد، وتأمين مركز في الدوري مقابل 25.1 مليون دولار، مع الشرط الوحيد وهو استبعاد تأسيس النادي في نيويورك.

واغتنم نجم الكرة الإنجليزي السابق الفرصة لافتتاح إنتر ميامي في عام 2018، وساعد انتقال ميسي في زيادة إيراداته من 55 مليون دولار إلى 127 مليونا، مما نقل الفريق من المركز العاشر الأكثر قيمة في الدوري إلى المرتبة الثالثة.

وحول سبب قراره شراء إنتر ميامي، قال بيكهام "أريد أن أكون قادرا على إنشاء إرث يمكن لأطفالي تغييره في غضون 20 عاما، ويقولون والدنا بنى هذا النادي".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق "الدرس الأكبر هو أنني أكثر إصرارا وعنادا مما كنت أعتقد.. أنا من شرق لندن. لذا، فإن ذهابي إلى ميامي، في محاولة لشراء قطعة أرض، والتحدث إلى السياسيين، كان أمرا مضحكا".

يذكر أن 3 فرق أخرى فقط في الدوري الأميركي وصلت إلى هذا الرقم السحري وهي: لوس أنجلوس (1.15 مليار دولار)، وأتالانتا يونايتد (1.05 مليار دولار) وفريق بيكهام السابق لوس أنجلوس غالاكسي (مليار دولار).

وغادر بيكهام (48 عاما) العملاق الإسباني ريال مدريد إلى لوس أنجلوس غالاكسي في عام 2007 عن عمر يناهز 32 عاما فقط. وخاض الإنجليزي 188 مباراة في مواسمه الـ6 مع غالاكسي، وفاز بكأس الدوري الأميركي مرتين على التوالي في عامي 2011 و 2012.