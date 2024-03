ظاهرة "هوس ميسي" تضاعف القيمة السوقية لإنتر ميامي

أثبت الإنجليزي ديفيد بيكهام أن الاستثمار في نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) مشروع ذكي ومربح للغاية، حيث شهدت القيمة السوقية للنادي ارتفاعا صاروخيا في العام الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية -اليوم الأربعاء- أن قيمة النادي الأميركي السوقية في عهد الدولي الإنجليزي السابق شهدت زيادة بنسبة 74%، مقارنة بالعام السابق.

وتقدر القيمة السوقية لإنتر ميامي بحوالي 1.02 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف قيمة الفريق العام الماضي والبالغة 583 مليون دولار، مما يؤكد النجاح المالي الملحوظ الذي حققه بيكهام من خلال استثماره الذكي في كرة القدم الأميركية.

وشهد إنتر ميامي ارتفاعا ملحوظا في شعبيته محليا ودوليا وزيادة كبيرة في أرباحه الإجمالية، من خلال الظاهرة التي يطلق عليها "هوس ميسي" نسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب وجود أيقونات برشلونة السابقة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

وترك بيكهام، البالغ من العمر 48 عامًا، بصمة لا تمحى على ساحة كرة القدم الأميركية عند انتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي قادما من ريال مدريد في عام 2007.

وكجزء من انتقاله إلى الدوري الأميركي، وافق بيكهام على تخفيض كبير في راتبه من 21.2 مليون دولار إلى 6.9 ملايين دولار سنويا.

David Beckham's move to MLS is one of the best sports business deals ever:

• Earned $255M over 5 years

• Purchased Inter Miami for $25M

• Inter Miami is valued at $600M

And now they have Lionel Messi, which will push the club's valuation toward ~$1 billion.

Incredible 🤯 pic.twitter.com/BthRt6E4f9

— Joe Pompliano (@JoePompliano) June 7, 2023