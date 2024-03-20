شاهد.. 8 مهاجمين أهدروا أسهل الأهداف في تاريخ كرة القدم

صنف تقرير بريطاني قائمة تضم 8 مهاجمين، قال إنهم أصحاب أسهل الفرص المحققة المهدرة أمام المرمى في تاريخ كرة القدم.

والغريب أن القائمة يتصدرها أحد أبرز الهدافين الصاعدين في العالم، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واعتمد موقع (جيف مي سبورت) البريطاني على عدة عوامل في ترتيب قائمة أبرز الفرص المهدرة منها، قرب اللاعب والمرمى، ومدى تأثيرها على نتيجة المباراة، وأهمية المباراة إضافة إلى مدى الإحراج الذي تعرض له اللاعب.

وفي ما يلي القائمة وفق ترتيب الموقع:

1. النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي 3-1 مانشستر يونايتد) الدوري الإنجليزي الممتاز- 3 مارس/آذار 2024.

2. الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (باريس سان جيرمان 2-2 ستراسبورغ) الدوري الفرنسي- 7 أبريل/نيسان 2019.

3. النيجيري ياكوبو أيغبيني (نيجيريا 2-2 كوريا الجنوبية) كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا- 22 يونيو/حزيران.

4. البريطاني روكي بابتيست (هارو بورو 5-3 والثام آبي) دوري إسثميان الإنجليزي للهواة – 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

5. الهولندي بيتر فان فوسن (سلتيك 0-1 رينجرز) الدوري الأسكتلندي- 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1996.

6. الأسكتلندي كريس إويلومو (أسكتلندا 0-0 النرويج) تصفيات كأس العالم- 11 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

7. الإسباني فرناندو توريس (مانشستر يونايتد 3-1 تشلسي) الدوري الإنجليزي الممتاز- 18 سبتمبر/أيلول 2011.

8. الأوروغواياني دييغو فورلان (مانشستر يونايتد 4-1 يوفنتوس) مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة- 13 يوليو/تموز 2003.