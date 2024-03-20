حالة ذعر بعد انهيار الفرنسي كازو في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

سقط الفرنسي آرثر كازو مغمى عليه خلال مواجهته مواطنه هارولد مايوت في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة ميامي المفتوحة للتنس، ليضطر للانسحاب من المباراة.

وفور سقوطه –بسبب الأجواء المناخية الحارة- دخلت الطواقم الطبية وحكم المباراة للكشف عن حالة اللاعب الذي غادر على كرسي متحرك، وكان كازو فائزا بالجولة الثانية بنتيجة 7-5 قبل أن ينهار.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024

وبعد تلقي مايوت انتقادات على وسائل التواصل بسبب ردة فعله بعد انهيار كازو، كتب -على إنستغرام- أنه "توقف عن إثارة جدل كاذب من أجل لا شيء، لم أره يسقط واعتقدت أنه كان مستلقيا لأنه كان يعاني من تقلص عضلي. عندما فهمت أن الأمر خطير، ذهبت إليه على الفور وكنت قلقا للغاية".

وأضاف "بذلت قصارى جهدي للمساعدة، ليس هناك سوى صداقة عظيمة بيننا، وكنا كذلك دائما. عليك أن تتوقف عن إرسال الكراهية طوال الوقت. أتمنى له الشفاء العاجل والأفضل".

ويحتل كازو (22 عاما) المركز الـ74 في تصنيف لاعبي التنس المحترفين.