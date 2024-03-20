بنزيمة يريد المشاركة في أولمبياد باريس وديشامب يرشحه لهنري

أبدى نجم فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيمة حماسه للمشاركة مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس خلال الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.

واعتزل النجم الفرنسي اللعب الدولي بعد يوم من نهائي كأس العالم 2022 الذي خسره "الديوك" أمام الأرجنتين.

وفي رده على سؤال لقناة "ليكيب الفرنسية" عن إمكانية مشاركته مع المنتخب الأولمبي، قال بنزيمة: "دورة الألعاب الأولمبية؟ لم لا، بالطبع، يمكن أن يكون ذلك عظيما".

وتطرق مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشامب، الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي، إلى إمكانية أن يكون بنزيمة من بين 3 لاعبين سنهم تجاوزت 23 عاما، الذين يمكنهم أن يشاركوا في الألعاب.

وتتيح قوانين الألعاب الأولمبية لكل منتخب الاستعانة بـ3 لاعبين تجاوزت سنهم 23 عاما ليشاركوا في البطولة.

وقال ديشامب، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول" الفرنسي الاثنين، "يجب أن نطرح السؤال على تييري هنري (مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي)، الهدف المشترك هو الحصول على أفضل فريق في الألعاب. إذا كانوا يريدون ذلك (بنزيمة أو لوريس أو فاران) وتييري يحتاج إليهم، فلم لا".

وتم تداول أسماء كثيرة حتى الآن، مثل هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أو نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، أو لاعب ميلان أوليفييه جيرو، أو مدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران.

لكن المدرب لا يزال لا يعرف من يمكنه الاعتماد عليه، لأن القرار النهائي بإتاحة اللاعبين يعود للأندية التي يلعبون بها.

وسبق أن أبلغ ريال مدريد الاتحاد الفرنسي رسميا أن لاعبيه لن يشاركوا في الأولمبياد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم كيليان مبابي من حلمه الأولمبي، إذا انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف، كما هو مرجح.

وقال هنري إن "الجميع يريد القدوم، ولكن إذا ما كانوا سيتمكنون من الحضور، فهذا نقاش آخر. علينا أن نتناقش ونتحقق من الجميع قليلا، علينا أن نخطط لعديد من المواقف".

ولم يحسم مدرب فرنسا قائمة اللاعبين الـ18 الذين قد يدعمون فرصة المنتخب الأولمبي في البطولة أمام اعتراض بعض الأندية على تسريح لاعبيها.

ويرتبط بنزيمة مع الاتحاد السعودي بموجب عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

وسجل بنزيمة، الذي لم يلعب آخر 3 مباريات في البطولة بسبب آلام في الظهر، 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ناديه.

ويتوقف اختيار بنزيمة بناء على مستواه الحالي وموافقة ناديه الاتحاد وحالته الفنية والبدنية وإذا ما كان هنري سيستدعيه.

وكان بنزيمة أصيب قبل مونديال 2022، ولم يشارك في البطولة رغم اختياره في قائمة "الديوك" وسفره مع المنتخب إلى قطر، وأثارت إصابته وقتها جدلا شديدا، لأنه اعترف بأنه دُفع دفعا للرحيل عن المنتخب بإيعاز من ديدييه ديشامب المدير الفني، ليأتي قراره بالاعتزال بعد ذلك مباشرة.