المنافسة انحصرت بين المغرب وإسبانيا.. البرتغال تنسحب من استضافة المباراة النهائية لمونديال 2030

كشف منسق ملف الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لكأس العالم 2030 أنطونيو لارانغو -أمس الثلاثاء- أن لشبونة لن تستضيف المباراة النهائية للبطولة العالمية، مما يعني أن المنافسة ستنحصر بين الرباط ومدريد.

وقال لارانغو في تصريحات صحفية "البرتغال ليس لديها هذا الملعب (الذي يتسع لـ80 ألف مقعد على الأقل)، ولن تقوم باستثمارات لتوسيع سعة الملاعب، مما يعني أنها لن تستضيف نهائي كأس العالم".

وسُئل لارانغو عن إمكانية استضافة سانتياغو برنابيو المباراة النهائية، فأجاب بأنه ملعب "رائع" ذو سعة وأحد الأماكن "التي يمكن أن تستضيف النهائي".

وأضاف أن البرنابيو "أحد الملاعب التي ستكون بالتأكيد جزءا من ترشيحنا كملعب محتمل لاستضافة المباراة النهائية، لأنه بالتأكيد ستكون لديه القدرة على ذلك".

If the 2030 World Cup final is to take place in Spain. Where should it be held? 🏆 pic.twitter.com/mKE5Vqj7Lu — ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2023

وإذا كان ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد الإسباني يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج -مما يجعله أقرب حاليا إلى احتضان النهائي- فإن المغرب يراهن على مشروع ملعب الدار البيضاء الجديد الذي يرتقب أن يتسع لأكثر من 93 ألف مشجع.

The 2030 World Cup final will be held in Morocco, at the brand new Casablanca Stadium with a capacity of 95000 fans ! 🇲🇦@soka25east pic.twitter.com/ekxdo5RDYC — Collins Okinyo (@bedjosessien) October 6, 2023

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما تلعب أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح مونديال 2030 على ملعب سينتيناريو في أوروغواي -التي احتضنت أول نسخة عام 1930- الذي سيشهد احتفالية مئوية كأس العالم.

وأقيم أمس الثلاثاء حفل تقديم الرؤية والشعار وسفراء الترشيح في مدينة كرة القدم في أويراس على مشارف العاصمة البرتغالية لشبونة.

“YALLA VAMOS 2030” 🏆 This will be the slogan and logo of the 2030 World Cup ‼️ 🇲🇦🇪🇸🇵🇹 pic.twitter.com/CMGuQWTO0C — XtraLiga (@XtraLiga007) March 19, 2024

وكُشف عن الهوية البصرية للملف، وذلك تحت شعار "هيا بنا يلاه" لتنظيم منافسة عالمية "من أجل كرة القدم، من أجل العالم، ومن أجل الغد".

كما قدم السفراء الذين سيمثلون بلدانهم وهم المغربي نور الدين النيبت والبرتغالي لويس فيغو والإسباني أندريس إنييستا، إضافة إلى النجم التوغولي إيمانويل أديبايور باعتباره سفيرا لأفريقيا في كأس العالم 2030.