الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب الفيفا بمعاقبة الفرق الإسرائيلية

طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الاتحاد الدولي (فيفا) فرض عقوبات "فورية ومناسبة" على الأندية والمنتخبات الاسرائيلية "ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة"، و"استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب".

وقال الاتحاد في بيان نشره الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك إن المقترح الذي أيدته 6 اتحادات أعضاء أرسله في 11 مارس/آذار الجاري، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقررة في بانكوك التايلندية في 17 مايو/أيار المقبل.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى "استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.. وتدمير مرافق كرة قدم".

ودعا الاتحاد إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" متمثّلة "في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.. وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".

واعتبر الاتحاد أن ذلك "يُعدّ انتهاكا للعديد من قوانين فيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات فيفا".

وكان الاتحاد الفلسطيني أثار قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية، أكثر من مرة. وجدّد في بيانه مرة أخرى "تأكيده على أن المفاوضات والاقتراحات والنهج المرن قد أثبتت عدم فعاليتها في معالجة هذه الانتهاكات".

في المقابل، قال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي شلومي بارزيل: "التزم الاتحاد الإسرائيلي دوما بأنظمة فيفا وسيفعل ذلك دوما".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل هجوما جويا وبريا واسعا على قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد 31 ألفا و923 شخصا وإصابة 74 ألفا و96 بجروح، غالبيتهم من النساء والأطفال.