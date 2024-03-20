الإفراج المؤقت عن البرازيلي ألفيش بكفالة مليون يورو

وافق القضاء الإسباني -اليوم الأربعاء- على الإفراج المؤقّت عن البرازيلي داني ألفيش، النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان، والمحكوم عليه بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو.

وجاء القرار بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعد أن قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير/شباط، بعد توقيفه في يناير/كانون الثاني 2023.

ومنحت المحكمة ألفيش "إفراجاً موقتاً" مقابل "كفالة قيمتها مليون يورو" كما ألزم بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في البلاد، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة "أسبوعياً".

وعارض فريق الادّعاء القرار، عازياً ذلك إلى أنّ خطر الهروب كبير.

وحُكم على ألفيش -أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب- في 22 شباط/فبراير بالسجن 4.5 سنوات فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، وذلك بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر/كانون الأول 2022 بملهى ليلي في برشلونة.