أفضل 12 لاعبا إسبانيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

حفر عديد من النجوم الإسبان أسماءهم في ذاكرة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه عام 1992، إذ تألقوا مع أندية النخبة وأسهموا في صناعة أمجادهم وقادوهم إلى الفوز بالألقاب المحلية والقارية.

يعد ديفيد سيلفا النجم السابق في مانشستر سيتي أفضل لاعب إسباني لعب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز لاعب خط الوسط بعديد من ألقاب الدوري وكأسي الاتحاد والرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا، كما لعب دورا رئيسيا في نجاح السيتي.

ويعد سيسك فابريغاس من بين اللاعبين الإسبان الذين صنعوا التاريخ في البريميرليغ مع كل من أرسنال وتشلسي، ويحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين أصحاب التمريرات الحاسمة.

أصبح رودري قطعة أساسية مؤثرة في مانشستر سيتي، واليوم يبرز اللاعب الواعد ستيفان بايتيتش في صفوف ليفربول، حيث يتألق أيضا مواطنه تياغو ألكانتارا.

1- ديفيد سيلفا: مانشستر سيتي (لعب 309 مباريات سجل خلالها 60 هدفا وقدم تمريرة 93 حاسمة).

2- سيسك فابريغاس: أرسنال وتشلسي (لعب 350 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وقدم 111 تمريرة حاسمة).

3- رودري هرنانديز: مانشستر سيتي (خاض 163 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة).

4- فيرناندو توريس: ليفربول وتشلسي (لعب 212 مباراة سجل خلالها 103 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة).

5- تشابي ألونسو: ليفربول (لعب 143 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة).

6- الحارس ديفيد دي خيا: مانشستر يونايتد (لعب 415 مباراة تلقى خلالها 446 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 148 مباراة).

7- دييغو كوستا: تشلسي وولفرهامبتون (لعب 112 مباراة سجل خلالها 53 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة).

8- خوان ماتا: تشلسي ومانشستر يونايتد (لعب 278 مباراة سجل خلالها 52 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة).

9- سانتي كازورلا: أرسنال (لعب 129 مباراة سجل خلالها 29 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة).

Santi Cazorla: "I don't know why Arsenal fans have been so good to me, I have only done what I did at every club. The love they gave and still give to me is why i am such a Gooner."

Our Little Magician❤

