مواجهة نارية شهدت 3 حالات طرد.. ميلان يهزم لاتسيو في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزا ثمينا وصعبا على مضيفه لاتسيو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل السويسري البديل نوا أوكافور هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة الـ88.

وشهدت المباراة تعرض لوكا بلغريني لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة الـ57 عقب نيله بطاقة صفراء ثانية.

وتوتّرت الأجواء في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ طرد الحكم كلا من المونتينيغري آدم ماروسيتش (90+5) والفرنسي ماتيو غندوزي (90+7)، بعد اعتراض الأوّل على احتساب خطأ ضدّه، ودفع غندوزي لكريستيان بوليستش بقوة خلال إمساك الأخير بقميص الفرنسي لمنعه من هجمةٍ مرتدة.

الطرد الثاني في صفوف لاتسيو من نصيب ماروشيتش#لاتسيو_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/DrI8b84IzH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2024

ميلان يصر على التسجيل.. أوكافور يضع فريقه في المقدمة بالهدف الأول#لاتسيو_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Lmqrxs40wN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2024

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وتأتي الخسارة القاسية الثانية تواليا للاتسيو، قبل مباراته المهمة مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني -الثلاثاء المقبل- في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق الإيطالي فاز على أرضه بهدف نظيف.

في المقابل انتعش ميلان بعد عودته إلى سكة الانتصارات عقب تعادل وخسارتين في جميع المسابقات، وذلك قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".