لحماية تقاليد اللعبة.. الفيفا يشهر البطاقة الحمراء في وجه "البطاقات الزرقاء"

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا يعارض تماما اقتراح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم باستخدام ما يسمى "البطاقات الزرقاء" في مباريات اللعبة الشعبية.

وأشار إنفانتينو إلى أنه لم يكن يعلم بالفكرة التي طرحها مجلس الاتحاد الدولي المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية قبل أن تحظى باهتمام عام واسع النطاق.

وتم بحث الاقتراح القاضي باستخدام البطاقات الزرقاء والذي يمنح الحكم سلطة طرد اللاعبين المخالفين مؤقتا لمدة 10 دقائق خلال الاجتماع السنوي للفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

🚨🔵 FIFA president Gianni Infantino: "Blue cards? This is a topic that is non existent for us". "If you want a title it is: red card to the blue card. No chance, no way", told Sky UK. pic.twitter.com/1FkFvqtpT0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2024

وقال إنفانتينو للصحفيين لدى وصوله للاجتماع السنوي في أسكتلندا -أمس الجمعة- "لن تستخدم البطاقات الزرقاء على المستوى الأعلى. هذا موضوع غير مطروح بالنسبة لنا".

وأضاف المسؤول "الفيفا يعارض تماما استخدام البطاقات الزرقاء. لم أكن أعلم بالموضوع. وبصفتي رئيسا للفيفا فإنني أعتقد أن للفيفا سلطة في مجلس الاتحاد الدولي وإذا أردتم عنوانا فهو.. بطاقة حمراء للبطاقات الزرقاء".

وقال إنفانتينو أيضا "نحن دوما منفتحون على مناقشة وبحث أي أفكار أو مقترحات… لكن عند النظر فيها علينا أيضا حماية جوهر وتقاليد اللعبة. لا للبطاقات الزرقاء".