كسرت الصمود وعززت صدارة البريميرليغ.. رأسية نونيز تقود ليفربول لفوز مثير على نوتنغهام

حقق ليفربول فوزا في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه نوتنغهام فورست بهدف نظيف -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 24 نقطة في المركز الـ17.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية "الماكابيز" ألكسندر إيزاك (14)، وأنتوني جوردون (33) وتينو ليفرامنتو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، قلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز 3-1.

ورفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وخطف تشيلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برنتفورد 2-2.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11، فيما رفع برنتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ15.

من جانبه، فاز فولهام على برايتون بثلاثية نظيفة.

ورفع فولهام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد برايتون عند 39 نقطة في المركز التاسع.