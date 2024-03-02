فيرستابن يفتتح الموسم الجديد بالتتويج بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى في "فورمولا 1"

فاز الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم -اليوم السبت- بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا 1".

وتفوق فيرستابن على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في ريد بول وكارلوس ساينز سائق فيراري في طريقه للفوز بلقب سباق البحرين على مضمار "صخير".

وبدأ فيرستابن من مركز الانطلاق الأول، وسيطر على السباق منذ البداية وحتى النهاية ليحقق الانتصار رقم 55 في مسيرته بسباقات الجائزة الكبرى.

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ماكس فيرستابين يفوز بسباق جائزة البحرين الكبرى في مستهل موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات#F1#فورمولا1 pic.twitter.com/Xi7dOzIUh3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

وكرر فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية السيناريو الذي حققه قبل 12 شهرا، حينما فاز بلقب سباق البحرين متفوقا على بيريز قبل أن يقود فريقه ريد بول للهيمنة على فعاليات الموسم الماضي، بتحقيق 21 من أصل 22 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى، من بينها 19 انتصارا للسائق الهولندي.

وأظهرت نتيجة اليوم السبت أن فيرستابن بشكل خاص وريد بول بشكل عام يظلان غير قابلين للمنافسة، بعد أن أبدى السائق الهولندي انزعاجه خلال التجارب الحرة لسباق البحرين قبل أن يتفوق بصعوبة على تشارلز لوكلير سائق فيراري في التجربة الرسمية.

وحل لوكلير في المركز الرابع بعدما واجه بعض الصعوبات، وجاء جورج راسيل سائق مرسيدس في المركز الخامس يليه زميله لويس هاميلتون في المركز السابع، في آخر موسم له مع مرسيدس قبل انتقاله إلى فيراري في 2025.