شاهد.. النصيري يتألق في فوز إشبيلية على سوسيداد بالدوري الإسباني

سجل المغربي يوسف النصيري هدفين مبكرين وأضاف سيرجيو راموس هدفا في الشوط الثاني ليفوز إشبيلية 3-2 على ضيفه ريال سوسيداد -اليوم السبت- في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية الذي حقق فوزه الأوّل بعد تعادلٍ سلبيّ مع مضيفه فالنسيا وخسارةٍ من ريال مدريد بهدفٍ نظيف، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ14، فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند النقطة 40 في المركز السابع.

وافتتح النصيري التسجيل بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس أليكس روميرو (11).

وبعد أقل من دقيقتين أضاف النصيري، الثاني بعد استلامه كرةً من روميرو (13)، ليرفع رصيد التهديفي إلى 9 أهداف هذا الموسم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يدٍ على قائد إشبيلية راموس، إنبرى لها سيلفا بنجاح رافضا الاحتفال بتسجيله في مرمى الفريق الذي لعب له في موسم 2018-2019 (45+5).

وسجّل راموس ثالث أهداف إشبيلية، والثاني له في الدوري هذا الموسم، برأسية بعيدة مستثمرا عرضيةً من أوليفر توريس (66). وقلّص البديل منديس الفارق مجددا من ركلة حرة مباشرة إلى يسار الحارس النروجي أوريان نيلاند (90+2).