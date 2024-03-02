بينهم صلاح.. كلوب يتحدث عن انفراجة في أزمة إصابات ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن النجم المصري محمد صلاح قد يعود من الإصابة أمام مانشستر سيتي بينما أكد جاهزية الجناح لويس دياز في مواجهة مضيفه نوتنهغام فورست السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد تشهد مباراة فورست عودة أسماء مصابة في مقدمتهم الأورغوياني داروين نونيز والمجري دومينيك سوبوسلاي.

ويعاني كلوب من أزمة إصابات في الأسابيع الأخيرة أدت إلى غياب العديد من اللاعبين الأساسيين وأجبرته على اللجوء إلى أكاديمية النادي لسد الثغرات.

وغاب البرتغالي دييغو جوتا والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وحارس المرمى البرازيلي أليسون والإنجليزي كورتيس جونز وصلاح ونونيز وسوبوسلاي عن الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على حساب تشلسي الأحد الماضي.

وغاب دياز عن الفوز على ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين الجمعة أن دياز وماكا (أليكسيس ماك أليستر) بخير.. داروين (نونيز) ودومينيك (سوبوسلاي) تدربا أمس مع الفريق؛ لذا سنرى رد فعلهما".

ولم يشارك صلاح مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حلوله ضيفا على برنتفورد في 17 الشهر الماضي حين شارك لفترة قصيرة بعد تعرضه لإصابة في كأس الأمم الأفريقية، لكنه قد يشارك أمام مانشستر سيتي المنافس على اللقب في العاشر من مارس/آذار الجاري.

وقال كلوب: "لا أعتقد أن (عودة) محمد (صلاح) بعيدة جدا. لن يشارك غدا.. أعتقد أنه (سيلعب) الأسبوع المقبل. في أي لحظة سيكون الأمر ممكنا".

وقدم شبان ليفربول المستوى المطلوب في غياب اللاعبين الأساسيين، إذ سجل جايدن دانز ولويس كوماس البالغان من العمر 18 عاما أول أهدافهما مع الفريق الأول في الفوز 3-0 على ساوثهامبتون، المنتمي للدرجة الأولى، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب إن مهمته هي حماية الشبان من الأضواء.

وأضاف المدرب الألماني: "أعلم أنهم ليسوا مستعدين لذلك.. كان الأمر رائعا. إنهم يستحقون بالطبع الأضواء في تلك الليلة.. لكن الأمر يتعلق الآن بالتعامل مع التحديات المقبلة".