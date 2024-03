بعد نجاح أول نسخة من البطولة.. روسيا تريد تثبيت مكانة "ألعاب المستقبل" عالميا

تتطلع روسيا لتثبيت مكانة ألعاب المستقبل على الساحة الرياضية العالمية بعد أن اجتذبت أول مسابقة "فيجيتال" (المادي والرقمي) دولية أقيمت في قازان بجمهورية تتارستان الروسية، أكثر من ألفي رياضي من 107 دول، فضلا عن مليار مشاهدة على منصات الإنترنت، ونفدت التذاكر حتى قبل انطلاق الألعاب.

وانطلقت الدورة في 21 فبراير/شباط الماضي، وتختتم غدا الأحد.

وحظي تنظيم الألعاب بدعم السلطات الروسية، ومن الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا الذي قال -في حفل افتتاح المسابقة- إن "ألعاب المستقبل هي هديتنا لعائلة الرياضة العالمية". وأضاف "لم يسبق لأحد أن نظم شيئا مثل هذا من قبل".

بدوره، كشف دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس الوزراء الروسي أن تسجيل حفل بطولة "ألعاب المستقبل 2024" حظي بأكثر من مليار مشاهدة، منوها بأهميتها الحقيقية للمجتمع الرياضي.

وقال تشيرنيشينكو -خلال جلسة عامة انعقدت الأحد في العاصمة موسكو بعنوان "التقدم في تطوير مجال الثقافة البدنية والرياضة"- إن "هذه الألعاب ذات أهمية حقيقية للمجتمع الرياضي. هذه الحركة تجتاح الكوكب. لقد تم إنشاء اتحاد دولي لها، وهناك 8 دول تريد التنافس على استضافة الألعاب المقبلة".

ومن المنتظر أن تتنافس 8 دول على حق استضافة ألعاب المستقبل المقبلة.

وتعتبر ألعاب المستقبل من المسابقات الدولية المبتكرة في تخصصات هجينة في المفهوم الفيجيتال (المادي والرقمي)، والتي تجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية أو تقنية الواقع الافتراضي (الواقع المعزز).

