بايرن ميونخ يتعثر مجددا ويفتح الباب أمام ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني الأول بتاريخه

انتزع فرايبورغ تعادلا في الدقائق الأخيرة من ضيفه بايرن ميونخ 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وتقدم فرايبورج في الدقيقة الـ12 عن طريق كريستيان جونتر، وأدرك البايرن التعادل عبر ماتياس تيل في الدقيقة الـ35.

وفي الدقيقة الـ75 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري، لكن فرايبورغ نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ87 عن طريق لوكاس هولير.

ويحتل "عملاق البوندسليغا" المركز الثاني برصيد 54 نقطة؛ لكن حظوظه في الدفاع عن اللقب تضاءلت أكثر، حيث بات بإمكان باير ليفركوزن الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه، الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عندما يحل ضيفا على كولن الـ16 غدا الأحد في ختام المرحلة.

وجاءت انتكاسة الفريق البافاري قبل 3 أيام فقط على استضافة لاتسيو الإيطالي -الثلاثاء المقبل- في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (0-1 ذهابا في روما).

وهذه المباراة هي رقم ألفين لبايرن ميونخ في البوندسليغا، وبذلك يصبح أول فريق يخوض هذا العدد من المباريات في المسابقة.

ويعتبر النادي البافاري هو ملك الأرقام القياسية في البوندسليغا منذ التتويج بلقبه الأول في 1969: