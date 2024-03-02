بايرن ميونخ يتعثر مجددا ويفتح الباب أمام ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني الأول بتاريخه
انتزع فرايبورغ تعادلا في الدقائق الأخيرة من ضيفه بايرن ميونخ 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).
وتقدم فرايبورج في الدقيقة الـ12 عن طريق كريستيان جونتر، وأدرك البايرن التعادل عبر ماتياس تيل في الدقيقة الـ35.
وفي الدقيقة الـ75 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري، لكن فرايبورغ نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ87 عن طريق لوكاس هولير.
الفرنسي ماتيس تيل يسجل هدفاً رائعاً ويمنح التعادل لبايرن ميونيخ #الدوري_الألماني | #فرايبورغ | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/IxpV3k0QHo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2024
ويحتل "عملاق البوندسليغا" المركز الثاني برصيد 54 نقطة؛ لكن حظوظه في الدفاع عن اللقب تضاءلت أكثر، حيث بات بإمكان باير ليفركوزن الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه، الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عندما يحل ضيفا على كولن الـ16 غدا الأحد في ختام المرحلة.
هدف عالمي من توقيع الألماني جمال موسيالا 😱⚽️#الدوري_الألماني | #فرايبورغ | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/YdsXRJL6fY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2024
وجاءت انتكاسة الفريق البافاري قبل 3 أيام فقط على استضافة لاتسيو الإيطالي -الثلاثاء المقبل- في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (0-1 ذهابا في روما).
وهذه المباراة هي رقم ألفين لبايرن ميونخ في البوندسليغا، وبذلك يصبح أول فريق يخوض هذا العدد من المباريات في المسابقة.
ويعتبر النادي البافاري هو ملك الأرقام القياسية في البوندسليغا منذ التتويج بلقبه الأول في 1969:
- أول فريق يحصد اللقب 3 مرات متتالية بين عامي 1972 و1974 ثم حصد لقبه العاشر في البوندسليغا عام 1987.
- أول فريق على مستوى جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي يحصد اللقب المحلي 11 مرة متتالية، بدءا من 2013 وحتى 2023.
- صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بتسجيله 101 هدف في موسم 1971-1972.
- الرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف سكنت شباكه (17 هدفا في موسم 2015-2016).
- أكبر عدد من الانتصارات المحققة في موسم واحد (29 انتصارا في موسمي 2012-2013 و2013-2014).
- أقل عدد من الخسائر في موسم واحد (هزيمة واحدة في موسمي 1986-1987 و2012-2013).
- أكبر فارق نقاط مع أقرب منافسيه (25 نقطة في موسم 2012-2013).
- صاحب الرقم القياسي في حسم اللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم (حسم لقب البوندسليغا في موسم 2013-2014 في الجولة الـ27).
- أكبر عدد انتصارات متتالية في موسم واحد (19 انتصارا في موسم 2013-2014).
- خلال 1999 مباراة في البوندسليغا حصد بايرن ميونخ 4048 نقطة متفوقا بفارق 928 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
- سجل 2484 هدفا (بمعدل 2.24 هدف في المباراة) وتلقت شباكه 1.09 هدف في المباراة الواحدة.
- خلال تاريخه في البوندسليغا حقق بايرن ميونخ 1206 انتصارات.