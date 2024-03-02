الهلال ومدربه يحطمان الأرقام القياسية في الدوري السعودي

واصل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، تحطيم الأرقام القياسية في دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاتحاد بنتيجة 3-1 في قمة مباريات الجولة الـ22 من المسابقة.

وأصبح "جيسوس" أسرع مدرب في تاريخ دوري المحترفين يحصد 100 نقطة أو أكثر، وذلك خلال 40 مباراة فقط.

كما وصل جيسوس إلى الفوز رقم 15 على التوالي في دوري المحترفين معززا الرقم القياسي للهلال بين أندية دوري المحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 37 نقطة في المركز الخامس.