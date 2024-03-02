التعادل السلبي يخيم على مواجهة موناكو وسان جيرمان في الدوري الفرنسي

خيم التعادل السلبي على مواجهة موناكو وضيفه باريس سان جيرمان، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، وقد أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ودفع الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، بالنجم الفرنسي كليان مبابي أساسيا، وحمل شارة القائد في غياب الدولي البرازيلي ماركينيوس المصاب.

لكن إنريكي استبدل مبابي بين الشوطين ودفع بالدولي راندال كولو مواني مكانه. وسقط مبابي لبضع دقائق على أرضية الملعب في الدقيقة الـ27 إثر صراع على الكرة مع المدافع التشيلي غييرمو ماريبان، حيث مسك بساقه اليمنى.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، والذي يواجه غدا الأحد لوهافر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع موناكو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.