مانشستر سيتي يواجه برشلونة وميلان وتشلسي في أميركا

يواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، برشلونة بطل الدوري الإسباني، في الولايات المتحدة الصيف المقبل في بطولة ودية تضم 5 فرق أوروبية استعدادا لموسم 2024-2025.

ويشارك في البطولة مع سيتي وبرشلونة: ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي وسيلتك الأسكتلندي، ويلعب كل فريق مبارياته الأربع في مدن مختلفة حتى يشاهدها أكبر عدد ممكن من الجماهير.

ويبدأ مانشستر سيتي جولته التحضيرية للموسم بمواجهة سيلتك بطل الدوري الأسكتلندي في 23 يوليو/تموز على ملعب كينان بتشابل هيل، وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يتواجه فيها الفريقان منذ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا عام 2016، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم الثلاثاء.

مانشستر سيتي يخوض الجولة التحضيرية قبل الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇸 🆚 سيلتيك في تشابل هيل

🆚 إيه سي ميلان في نيويورك

🆚 برشلونة في أورلاندو

🆚 تشيلسي في كولومبوس نراكم هناك 👋#السيتي pic.twitter.com/GfFVBnj0Ca — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 19, 2024

وفي المباراة الثانية يلتقي سيتي مع ميلان يوم 27 يوليو/تموز على ملعب يانكي الأيقوني في نيويورك، لتكون المواجهة الأولى بين الفريقين منذ 10 سنوات منذ لقاء الفريقين السابق خلال جولة مانشستر سيتي للتحضير لموسم عام 2014.

ويتوجه سيتي بعد ذلك إلى فلوريدا لمواجهة برشلونة في ملعب كامبينغ وورلد بأورلاندو في 30 يوليو/تموز، ويعقب ذلك السفر إلى كولومبوس بولاية أوهايو لخوض المباراة الأخيرة أمام تشلسي يوم الثالث من أغسطس/آب في ملعب أوهايو التاريخي.

🔥 صيف ساخن يلوح في الأفق 👀 pic.twitter.com/PtOyGKyoLu — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 19, 2024

كما أعلن برشلونة عن مشاركته في البطولة الودية معلقا "صيف ساخن يلوح في الأفق".