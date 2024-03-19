فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب المصري أحمد رفعت

قال نادي مودرن فيوتشر المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الأطباء فصلوا أحمد رفعت لاعب الفريق عن أجهزة التنفس الصناعي وأن صانع الألعاب استرد وعيه جزئيا.

وأصيبت الجماهير بالرعب بعد سقوط رفعت بالدقيقة 88 في منتصف الملعب خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المصري الأسبوع الماضي دون تدخل من أي لاعب لتتوقف المباراة قبل أن يغادر ملعب الإسكندرية في سيارة إسعاف.

وكشف التشخيص المبدئي أن رفعت عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف جزئي للقلب.

لحظة سقوط اللاعب أحمد رفعت في الدوري المصري مغشيا عليه وتم نقله للمستشفى واللاعب حالته غير مستقرة حتى الآن نتمنى له الشفاء العاجل 🙏pic.twitter.com/MgsUH6YT6I — خالد جاسم (@khalidjassem74) March 11, 2024

وقال فيوتشر، في بيان نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، "تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، كما تم استرداد الوعي بشكل جزئي".

وأضاف "ولكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية".

وأكد المستشفى الذي يخضع فيه رفعت للعلاج ما جاء في بيان فيوتشر بشأن فصل رفعت عن جهاز التنفس الصناعي واسترداد وعيه جزئيا.

وأضاف بيان للمستشفى أن تحسن حالة اللاعب جاءت "بتوفيق المولى عز وجل وبناء على مجهودات الطاقم الطبي في وحدة الرعاية المركزة".

وابتعد لاعب الزمالك السابق عن صفوف فيوتشر بسبب إصابة عضلية مطلع الموسم، قبل أن يعود للمشاركة من على مقاعد البدلاء أمام زد ثم الاتحاد السكندري.