غارناتشو نجم مانشستر يونايتد على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير بريطانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لتعزيز صفوف المرينغي الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، مهتم جدا بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني وأنه سيستخدم نفس التكتيك الذي استخدمه مع كريستيانو رونالدو سابقا.

واعتاد النادي الملكي منذ سنوات، جلب لاعبين من الشياطين الحمر، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 2009، في صفقة قياسية بلغت حينها 80 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار).

ويشير التقرير إلى أن ريال مدريد كان يراقب غارناتشو عن كثب وأن بيريز يريد مقابلة اللاعب عندما يسافر الفريق إلى مانشستر لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

🚨 Florentino Perez wants to meet Alejandro Garnacho when he travels to Manchester on April 17th.

He wants to sign the winger for Real Madrid, and hopes to convince him.

