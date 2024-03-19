شاهد.. ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد يشتم جماهير ليفربول

شوهد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي وهو يصرخ في اتجاه مشجعي ليفربول بعد صافرة نهاية المباراة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعتقد مشجعو يونايتد أنهم يعرفون ما كان يقوله الدولي الأسكتلندي.

وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه ليفربول 4-3 في المواجهة التي أقيمت في أولد ترافورد، بفضل هدف العاجي أماد ديالو الدراماتيكي في الدقيقة الأخيرة من الأشواط الإضافية.

ووجه ماكتوميناي -الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة- كلمات لجماهير الفريق الضيف عقب صافرة الحكم معلنا نهاية المباراة، حيث قفز لاعب الوسط الأسكتلندي في أحضان حارس المرمى أندريه أونانا وأشار إلى جماهير "الريدز" بطريقة غير لائقة مع كلمات نابية.

Andre Onana and Scott McTominay at full-time #MUFC pic.twitter.com/HZL0MBw2XU — MUFC Scoop (@MUFCScoop) March 17, 2024

وسرعان ما تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وكانوا متفقين على أن الدولي الأسكتلندي شتم جماهير "الريدز" بكلمة نابية.

وقال أحد رواد منصة "إكس" "ماكتوميناي شتم جماهير ليفربول يقول نهاية المباراة.. نهاية ليفربول"، وكتب آخر على منصة إكس هو الآخر "مكتوميناي لا يكف عن التسجيل حتى بعد نهاية المباراة".

وكتب ثالث "سكوت ماكتوميناي يقول كلمات نابية لمشجعي ليفربول وأندريه أونانا يعيدها".

ولن ينتظر ليفربول طويلا قبل أن يتمكن من الانتقام من المانيو، مع لقاء آخر في أولد ترافورد بين الفريقين بعد فترة قصيرة من التوقف الدولي الحالي.

حيث سيعود أبناء يورغن كلوب إلى معقل "أولد ترافورد" في السابع من الشهر المقبل، مع العلم أن الهزيمة مرة أخرى قد تقلل من حظوظهم في المنافسة على لقب البريميرليغ الذي يتنافس عليه مانشستر سيتي وأرسنال.