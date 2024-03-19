شاهد.. إصابة حكم بعد رميه بحجر في الأوروغواي وإنفانتينو يصف الحادثة بـ"المشينة"

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو -أمس الاثنين- السلطات الأوروغوانية إلى ضمان السلامة في الرياضة بعد "أعمال عنف مشينة" ارتكبت ضد حكم خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى.

ووصف إنفانتينو ما حدث -السبت الماضي- في مونتيفيديو عندما تعرض الحكم المساعد فيديريكو بيكاردو لإصابة في أنفه بسبب رميه بحجارة في نهاية المباراة بين راسينغ وبينارول بأنه "مخز"، وأدى الحادث إلى إيقاف البطولة المحلية في ذلك اليوم.

وكتب رئيس الفيفا -عبر حسابه على موقع إنستغرام- أنه "يجب ضمان سلامة الحكام ومساعديهم في جميع اللحظات".

وأضاف "لذلك أدعو الجهات المعنية إلى محاسبة المسؤولين والاستمرار في وضع الإجراءات الرادعة المناسبة لضمان القضاء على العنف في الرياضة".

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم -أمس الأحد- أن بيكاردو تلقى العلاج الطبي، وهو "بصحة جيدة"، داعيا الجميع إلى "الوعي العام" ضد أعمال العنف.

Uruguay'da bu hafta sonu oynanan Racing-Penarol maçının bitiminde tribünlerden gelen bir taş yardımcı hakemin burnuna isabet edince ülkede bir sonraki duyuruya kadar futbola ara verildi. (@mertcanbulca)

pic.twitter.com/PWE0KL9Nue — Nexus Sports (@nexustransfer) March 18, 2024

وتابع أنه تم التعرف على الشخص المعتدي على الحكم، لكن المتحدث باسم مكتب المدعي العام أعلن -أمس الاثنين- أنه على المستوى القضائي لم يتم تحديد هويته بعد، وأن الشرطة تقود التحقيق للحصول على معلومات عنه عبر الكاميرات والشهود.