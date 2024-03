جماهير هونغ كونغ الغاضبة من ميسي تسترد نصف أموالها

قال منظمو مواجهة إنتر ميامي وفريق محلي في هونغ كونغ، إن الجماهير التي حضرت المباراة لمشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيستردون 50% من ثمن التذاكر التي اشتروها تعويضا عن عدم اشتراك ميسي في المباراة.

وأدى غياب ميسي عن المباراة في فبراير/شباط الماضي، والذي برر ذلك بالإصابة، إلى غضب الجماهير الصينية لأسابيع.

وقالت شركة "تاتلر آسيا" إن حاملي التذاكر الذين يتقدمون بطلبات استرداد الأموال يجب أن يوافقوا على عدم اتخاذ إجراءات قانونية.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن المبالغ المستردة قد تكلف ما يصل 7.1 ملايين دولار.

ودفع المشجعون ما يصل إلى 4880 دولارا بعملة هونغ كونغ المحلية لمشاهدة لاعب كرة القدم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما، لكن ميسي ظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وأطلق حوالي 38 ألف متفرج في ملعب هونغ كونغ الذي بيعت تذاكره بالكامل صيحات الاستهجان وطالبوا باسترداد الأموال في نهاية المباراة.

