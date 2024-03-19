بسبب منشوراته الرمضانية.. بوغبا يحظى بدعم الملايين بعد الإيقاف الطويل

حصد نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا ملايين الإعجابات بسبب منشوراته الدينية في شهر رمضان المبارك، وآخرها منشور علق فيه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات مما يعني انتهاء مسيرته الكروية.

وقضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية -نهاية الشهر الماضي- بإيقاف بوغبا (30 عاما) لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي 4 أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في أغسطس/آب الماضي، وهي العقوبة القصوى.

وفي منشور عبر حسابه على إنستغرام قال اللاعب المسلم بوغبا "لم يسبق أن تعلمت وكبرت بهذا القدر في عام واحد. الاختبارات التي قدرها الله لا مفر منها، ومن السهل النظر إلى الجوانب السيئة فقط ولكن مهما يكن.. الحمد لله".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق "الحمد لله على السراء والضراء والأوقات الصعبة وأوقات اليسر"، وذلك في إشارة واضحة على الإيقاف الطويل.

وأخفق بوغبا -الذي غاب عن أغلبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات- في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي هذا الموسم في الكالتشيو، والذي لم يشارك فيه منذ 20 أغسطس/آب الماضي.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، فقد كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

ولتبرير هذه المخالفة أفاد المقربون من اللاعب بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاري في الولايات المتحدة.

وكان بوغبا أعلن على إنستغرام أنه "سيستأنف" ضد قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية (تاس).

وتلقى بوغبا دعما كبيرا من جماهير كرة القدم التي كتبت له أكثر من 50 ألف تعليق إضافة إلى أكثر من مليوني إعجاب، وتضاعفت أعداد الإعجابات في بداية شهر رمضان على منشور بسيط كتب فيه "رمضان كريم" مع صورة له في المسجد الحرام، حيث يحرص دائما على أداء العمرة.