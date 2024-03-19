إصابة هالاند مع منتخب النرويج تهدد مشاركته ضد أرسنال

غادر إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مران منتخب النرويج اليوم الثلاثاء متأثرا بآلام في الساق.

وتعرض هالاند لكدمة خلال تدريب منتخب النرويج وذلك قبل 12 يوما من مباراة فريقه مانشستر سيتي المهمة ضد أرسنال على ملعب الاتحاد في البريميرليغ.

وغادر المهاجم الشاب التدريب وهو يمسك بجزء من ساقه.

ومن المقرر أن يلعب منتخب النرويج مباراة ودية أمام التشيك يوم الجمعة المقبل قبل أن يستضيف سلوفاكيا في الأسبوع المقبل.

ويعتلي هالاند قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 18 هدفا، ويسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، كما أنه أحد المرشحين لنيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وظهر المهاجم النرويجي بعيدا عن مستواه المعهود مع سيتي في مواجهة ليفربول الأخيرة بالبريميرليغ التي انتهت بالتعادل 1-1.