"هذا سؤال غبي".. كلوب يخرج عن طوره ويهاجم صحفيا بعد مواجهة "مان" يونايتد

يبدو أن الفوز الدارماتيكي لمانشستر يونايتد على ليفربول 4-3 بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقدان "الليفر" لأول الألقاب هذا الموسم، أخرج مدرب الأخير يورغن كلوب عن طوره وجعله يهاجم صحفيا بعد المباراة.

وبعدما تقدّم "المانيو" أوّلاً عبر الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (10) وجد نفسه متأخراً بهدفين عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (44) والمصري محمد صلاح (45+2) لكن البرازيلي أنتوني أنقذه بهدفٍ متأخّر (87).

وتأخّر يونايتد مرةً ثانيةً بهدف البديل هارفي إيليوت (105) وكان في طريقه إلى توديع المسابقة، إلا أن ماركوس راشفورد سجّل له التعادل (112) قبل أن يخطف البديل العاجي أماد ديالو الرابع والتأهّل (120+1).

وبعد هذه المواجهة، انسحب كلوب من مقابلة مع التلفزيون الإسكندنافي.

وطرح المراسل تساؤلا على كلوب حول أسباب تراجع قوة فريقه ولياقته البدنية بالوقت الإضافي، ليجيب المدرب الألماني بغضب وطريقة صادمة "هذا سؤال غبي بعض الشيء".

وتابع "إذا كنت تشاهد مبارياتنا دائما، فتطرح عليَ سؤالا: لماذا لدينا الكثير من الطاقة؟".

klopp just walked out of his interview with scandinavian tv in a huff pic.twitter.com/4ZwmBfDQPb

— Richard Williams (@RichALWilliams) March 17, 2024