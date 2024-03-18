"هاتريك" مبابي يقود سان جيرمان لفوز كبير بالدوري الفرنسي

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى تحقيق فوز كاسح على مضيفه مونبيليه 6-2، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي 3 أهداف (هاتريك) لسان جيرمان، في المباراة رقم 200 له ببطولة الدوري الفرنسي، وسط توقعات بمغادرته الفريق بنهاية الموسم الحالي، مع نهاية عقده.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق موناكو صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونبيليه عند 26 نقطة في المركز الـ14.

وتقدم باريس في الدقيقة 14 عن طريق فيتينيا، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من مبابي، ليسددها أرضية زاحفة سكنت شباك مونبيليه.

وبعد التقدم، سعى باريس لإضافة هدف ثان، وتألق مبابي وتنقل على الجهتين اليمنى واليسرى، وأسفر ذلك عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من زميله كولو مواني.

ورغم تقدم باريس بثنائية، حاول مونبيله العودة في المباراة، ونجح في ذلك في الدقيقة 30 بعدما سجل له أرنود هدف تقليص الفارق، واحتسب الحكم ضربة جزاء له في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لينفذها تيجي سافنير في الشباك بنجاح، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، تألق مبابي وسجل هدفا رائعا، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مونبيليه في الدقيقة 50، ثم سجل زميله لي كانغ إن الهدف الرابع بعد ذلك بـ3 دقائق بتمريرة من كولو مواني.

مبايي يحرز الـ"هاتريك" بتسجيله الهدف الخامس لباريس سان جيرمان والثالث له في شباك مونبلييه#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان #مونبلييه pic.twitter.com/DhpQcoie8a — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024

ولم يبد مونبيليه أي مقاومة لتألق سان جيرمان وبالأخص مبابي، الذي تلقى تمريرة طويلة من زميله فيتينيا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 63، مسجلا الهدف الخامس.

وإلى جانب تألق مبابي، وضح دور فيتينيا، الذي سجل هدفا وصنع هدفا لمبابي، قبل أن يصنع الهدف السادس في الدقيقة 89، لزميله نونو مينديز حيث مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير في الشباك.