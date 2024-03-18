رياضة|إنجلترا

محمد صلاح يكتب التاريخ بتسجيله في مانشستر يونايتد

صلاح بات أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 مباريات متتالية في "أولدترافورد" معقل مانشستر يونايتد (الفرنسية)
18/3/2024

رغم خسارة فريقه فإن النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول كتب التاريخ مجددا بتسجيله في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الأخير في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة عقب فوزه المثير 4-3 على ضيفه ليفربول بعد التمديد.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، عندما سجل صلاح هدفه في الدقيقة 45+2، عندما تابع تسديدة زميله داروين نونيز التي ارتدت من الحارس أندريه أونانا.

وبحسب شبكة "سكواوكا"، بات صلاح أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 مباريات متتالية في "أولدترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

ووفقا لم ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، سجل صلاح 13 هدفا في 14 مباراة أمام مانشستر يونايتد.

ويعد يونايتد النادي الذي سجل صلاح في مرماه أكبر عدد من الأهداف منذ وصوله إلى أنفيلد قادما من روما في عام 2017.

وفاز يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، بينما رفع ليفربول الكأس القديمة الشهيرة 8 مرات.

ويسعى ليفربول للحصول على أكبر عدد ممكن من الجوائز في الموسم الأخير ليورغن كلوب في آنفيلد، في حين أن يونايتد لا يملك سوى المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي من أجل إنقاذ موسمه بعد فشله في كأس الرابطة وخروجه خالي الوفاض من دوري الأبطال ووجوده حاليا في المركز السادس ضمن منافسات الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.

المصدر : مواقع إلكترونية