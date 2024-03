محمد صلاح يكتب التاريخ بتسجيله في مانشستر يونايتد

رغم خسارة فريقه فإن النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول كتب التاريخ مجددا بتسجيله في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الأخير في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة عقب فوزه المثير 4-3 على ضيفه ليفربول بعد التمديد.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، عندما سجل صلاح هدفه في الدقيقة 45+2، عندما تابع تسديدة زميله داروين نونيز التي ارتدت من الحارس أندريه أونانا.

وبحسب شبكة "سكواوكا"، بات صلاح أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 مباريات متتالية في "أولدترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

ووفقا لم ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، سجل صلاح 13 هدفا في 14 مباراة أمام مانشستر يونايتد.

ويعد يونايتد النادي الذي سجل صلاح في مرماه أكبر عدد من الأهداف منذ وصوله إلى أنفيلد قادما من روما في عام 2017.

13 – Mo Salah has scored 13 goals in 14 appearances against Manchester United for Liverpool; no player has scored more goals against a current Premier League club since Salah joined the Reds than this (Harry Kane also 13 v Everton). Guarantee. pic.twitter.com/IqDqM50gWN

— OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2024