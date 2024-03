شاهد – وسط استقبال ضخم في الرباط.. إبراهيم دياز: ديما المغرب

أحاطت الكاميرات وجيش من الصحافة المحلية والعالمية بنجم ريال مدريد إبراهيم دياز، فور وصوله العاصمة المغربية الرباط اليوم الاثنين، استعدادا للمشاركة في أول معسكر تدريبي مع منتخب المغرب لكرة القدم.

وبعد أيام قليلة من إعلانه اختيار تمثيل "أسود الأطلس"، ضم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اللاعب إبراهيم دياز، المولود في إسبانيا، إلى صفوف الفريق استعدادا لمباراتي أنغولا وموريتانيا، المقررتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وحظي دياز باستقبال ضخم من الصحافة لحظة وصوله الرباط، حيث أظهرت مشاهد نشرها الحساب الرسمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية على منصة إكس، التجمهر الصحفي الكبير حول اللاعب، خاصة أنه قرر اللعب للمنتخب المغربي على حساب الإسباني الذي انتظره لسنوات دون أن يستدعى له.

وفي مقاطع فيديو أخرى تم تداولها على مختلف المنصات، ظهر دياز، نجم ريال مدريد المتألق هذا الموسم، في مكان استقباله بالمغرب، وخلفه الأعلام المغربية، وهو يلتقط الصور التذكارية، مرددا عبارة "ديما المغرب" بابتسامة عريضة.

Brahim Diaz's statement after arriving in Morocco #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/IdEFcRtwNo

ورحّب قبل أيام الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة إكس، باللاعب صاحب 24 عاما بعد استدعائه لأول مرة لتمثيل أسود الأطلس.

وإبراهيم دياز ليس أول لاعب من أصول مغربية وجنسية أخرى يُقرر تمثيل المنتخب المغربي، حيث سبقه لاعبون آخرون مثل أشرف حكيمي وحكيم زياش وسفيان أمرابط وأمين عدلي وغيرهم.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا

🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024