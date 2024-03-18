شاهد – وسط استقبال ضخم في الرباط.. إبراهيم دياز: ديما المغرب

أحاطت الكاميرات وجيش من الصحافة المحلية والعالمية بنجم ريال مدريد إبراهيم دياز، فور وصوله العاصمة المغربية الرباط اليوم الاثنين، استعدادا للمشاركة في أول معسكر تدريبي مع منتخب المغرب لكرة القدم.

وبعد أيام قليلة من إعلانه اختيار تمثيل "أسود الأطلس"، ضم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اللاعب إبراهيم دياز، المولود في إسبانيا، إلى صفوف الفريق استعدادا لمباراتي أنغولا وموريتانيا، المقررتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وحظي دياز باستقبال ضخم من الصحافة لحظة وصوله الرباط، حيث أظهرت مشاهد نشرها الحساب الرسمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية على منصة إكس، التجمهر الصحفي الكبير حول اللاعب، خاصة أنه قرر اللعب للمنتخب المغربي على حساب الإسباني الذي انتظره لسنوات دون أن يستدعى له.

😱🇲🇦 ¡Locura en Marruecos con Brahim! Vídeo de hoy en su llegada a Rabat, donde sólo podían acceder y sólo hay medios de comunicación. Tremendo. pic.twitter.com/RyJHy0vYTr — MARCA (@marca) March 18, 2024

وفي مقاطع فيديو أخرى تم تداولها على مختلف المنصات، ظهر دياز، نجم ريال مدريد المتألق هذا الموسم، في مكان استقباله بالمغرب، وخلفه الأعلام المغربية، وهو يلتقط الصور التذكارية، مرددا عبارة "ديما المغرب" بابتسامة عريضة.

تصريح ابراهيم دياز عقب وصوله إلى المغرب Brahim Diaz's statement after arriving in Morocco#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/IdEFcRtwNo — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 18, 2024

ورحّب قبل أيام الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة إكس، باللاعب صاحب 24 عاما بعد استدعائه لأول مرة لتمثيل أسود الأطلس.

مرحبا ابراهيم دياز مع أسود الأطلس 🤩 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 @Brahim 🇲🇦🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/PsWqzblRTa — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024

وإبراهيم دياز ليس أول لاعب من أصول مغربية وجنسية أخرى يُقرر تمثيل المنتخب المغربي، حيث سبقه لاعبون آخرون مثل أشرف حكيمي وحكيم زياش وسفيان أمرابط وأمين عدلي وغيرهم.

BRAHIM ABDELKADER DIAZ EST MAROCAIN ! 🇲🇦 Dima Maghrib ❤️ pic.twitter.com/6bvd88O3JN — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) March 18, 2024

🚨Brahim Diaz est arrivé à Rabat ! 🇲🇦 pic.twitter.com/R4JzvEBiKM — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) March 18, 2024