تألق موسيالا وانهيار يوفنتوس وبرشلونة يهدد صدارة ريال مدريد لليغا

دخلت الدوريات الأوروبية الكبرى في مرحلة سبات لمدة أسبوعين، وبدأت فترة التوقف الدولي التي تخوض خلالها المنتخبات مباريات رسمية وودية.

وفي الأسبوع الأخير من المسابقات الأوروبية ظهرت عدة أمور، أبرزها:

الدوري الألماني

مستوى موسيالا

سجل جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ هدفين في الفوز 5-2 على دارمشتات وصنع هدفا آخر، لينال إشادة تورستن ليبركنشت مدرب الفريق الخاسر، الذي قال إن موسيالا (21 عاما) قد يقود ألمانيا للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024 على أرضها.

وأحرز الدولي الألماني 10 أهداف في الدوري إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة هذا الموسم، لكن أسلوبه الهجومي الإبداعي لا يقل أهمية بالنسبة لفريقه.

وقال ليبركنشت "إذا لم تكن مشاركا بشكل مباشر كلاعب أو مدرب، فسيكون من دواعي سروري مشاهدته وهو يلعب. يمكن للمنتخب الألماني أن يعتبر نفسه محظوظا بوجود مثل هذا اللاعب ليقوده في بطولة أوروبا وربما الفوز باللقب".

وستلعب ألمانيا، التي ستستضيف البطولة من 14 يونيو/حزيران، مع فرنسا وهولندا وديا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ينهار

تراجع غير متوقع ليوفنتوس في الفترة الأخيرة بعد أن كان ينافس -في بداية الموسم- إنتر على لقب الدوري الإيطالي.

ووجد فريق المدرب ماسيميليانو أليغري نفسه الآن في مأزق، وتعرض لصيحات الاستهجان خارج الملعب من الجماهير بعد تعادله سلبيا مع جنوى على أرضه أمس الأحد ليفوز مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات في الدوري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع، ولا يستطيع فريق أليغري تحمل إطالة أمد مسيرته السيئة لفترة أطول.

وقال أليغري "لدينا هدف يجب تحقيقه هو العودة لدوري أبطال أوروبا ونحن بحاجة لتحقيق ذلك. نحن نعاني في هذه اللحظة ويجب أن نتجنب صنع المزيد من الارتباك".

الدوري الإسباني

برشلونة يأمل في المنافسة على اللقب

ألحق برشلونة بأتلتيكو مدريد أول هزيمة على أرضه منذ يناير/كانون الثاني 2023، محققا سلسلة من 8 مباريات دون هزيمة في الدوري.

ويبدو أنه وجد أفضل مستوياته في مرحلة مهمة من الموسم، وسيتطلع إلى تقليص فارق 8 نقاط مع ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني والتقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا، بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي "في الأسابيع القليلة الماضية، غيرنا تدريبنا قليلا وبكثافة أكبر. نريد أن نخطو خطوة للأمام".

وتابع أن "الشيء الأكثر أهمية هو الهدف الذي نريد تحقيقه. الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.. سنلعب بالطريقة نفسها أو أفضل من أمس. هذا هو الهدف. نحن نعرف كيف يمكننا اللعب، لدينا إمكانات كبيرة ولاعبون رائعون ولاعبون شبان".