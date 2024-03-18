الفيفا يضم البطولة الرباعية في مصر لسلسلة مبارياته الدولية الودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، ضم البطولة الرباعية التي تستضيفها مصر بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى سلسلته الجديدة من المباريات الدولية الودية التي تحمل اسم (فيفا سيريس)، وذلك خلال فترة التوقف الدولي.

وتستضيف مصر البطولة الودية، التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات، في الفترة من 22 إلى 26 مارس/آذار الجاري.

وأعلن الفيفا في وقت سابق إطلاق هذا "المشروع التجريبي" الذي سيقام في دولة واحدة خلال فترة التوقف الدولي هي السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا، قبل أن تنضم مصر للقائمة.

وقال الفيفا، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، "تم الإعلان عن استضافة مصر لمباريات (فيفا سيريس) مع توسيع المرحلة التجريبية لهذا العام لتشمل 4 فرق".

نرحّب بالمضيف الخامس لسلسلة FIFA: مصر! 🇪🇬 تم توسيع النسخة التجريبية هذا العام لتشمل أربعة منتخبات إضافية، حيث ستتنافس 🇭🇷 كرواتيا و🇪🇬 مصر و🇳🇿 نيوزيلندا و🇹🇳 تونس في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس/آذار!@HNS_CFF | @EFA | @NZ_Football | @FTF_OFFICIELLE اكتشف المزيد: — FIFA – عربي (@fifacom_ar) March 18, 2024

وأضاف "ستتنافس كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا في مباريات ودية دولية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس/آذار 2024 في القاهرة باعتبارها المدينة المضيفة".

وتلعب مصر مع نيوزيلندا في الدور قبل النهائي وتواجه تونس منافستها كرواتيا في المباراة الأخرى يوم 22 مارس/آذار على أن يقام النهائي بعدها بـ4 أيام.