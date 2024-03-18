الإصابة تبعد ميسي عن وديتي الأرجنتين ضد السلفادور وكوستاريكا

يخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه الوديتين -المقررتين الجمعة والثلاثاء في الولايات المتحدة- من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية.

وأعلنت رابطة الدوري الأميركي لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة لمنتخبات بلادهم، وغاب ميسي (قائد إنتر ميامي والفائز بالكرة الذهبية 8 مرات) عن تشكيلة أبطال العالم.

وهذا يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور الجمعة في فيلادلفيا، وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس، في إطار التحضيرات لكوبا أميركا المقررة بالولايات المتحدة الصيف المقبل.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أي بيان بشأن غياب ميسي من عدمه.

وابتعد ابن الـ36 عاماً عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي بمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أنه يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه اليمنى.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 -السبت- في الدوري الأميركي.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضاً نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب لويس سكالوني الاعتماد على ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي المتعافي من إصابة تعرض لها أوائل فبراير/شباط.