إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي يتعادل مع نابولي

سقط إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم في فخ التعادل 1-1 مع نابولي اليوم الأحد، إذ تقدم إنتر بهدف سجله ماتيو دارميان في الشوط الأول ثم رد نابولي بهدف متأخر سجله جوان جيسوس.

واستحق إنتر ميلان التقدم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما أرسل أليساندرو باستوني تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء واستغلها دارميان غير المراقب ليسكن الكرة في الشباك.

وتفوق إنتر ميلان في الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة، لكن صلابته الدفاعية المعهودة شهدت هفوة في الدقيقة 81 نتج عنها وصول الكرة من ركلة ركنية إلى جيسوس غير المراقب ليسكنها برأسه في المرمى معلنا تعادل نابولي.

ورفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة، متفوقا بفارق 14 نقطة على ميلان صاحب المركز الثاني عقب 29 جولة. كما رفع نابولي رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.